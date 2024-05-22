У Кременчуці новий навчальний рік для студентів може початися раніше

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У Міністерстві освіти і науки України надали рекомендації щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та наступного опалювального сезону

Новий навчальний рік для студентів у Кременчуці та по всій Україні може початися раніше. Такі рекомендації щодо підготовки освітніх закладів до нового навчального року оприлюднили у Міністерстві освіти і науки України.

Аргументують у МОН це підготовкою до опалювального сезону з урахуванням можливого залучення альтернативних джерел енергіїї та запровадженням гнучкого графіка у навчанні.

Що рекомендують закладам вищої освіти

по можливості розпочати навчальний рік у першій половині серпня для усіх студентів, окрім першокурсників;

у теплі місяці року проводити навчання у суботи;

із середини листопада до середини березня провести заліково-екзаменаційну сесію, студентську практику, захист курсових і кваліфікаційних робіт та канікули, а навчання продовжити у дистанційному форматі;

за потреби продовжити навчання до кінця липня для усіх студентів, окрім випускних курсів;

у тилових регіонах забезпечити навчання студентам в аудиторному форматі за наявності укриттів;

у прифронтових та прикордонних регіонах за погодженнями із військовими адміністраціями здійснювати навчання в укриттях, на бахі інших закладів освіти у тилових регіонах у змішаному або (як виняток) у дистанційному форматі.

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти рекомендують:

для студентів другого у третіх курсів розпочати навчальний рік раніше 1-го вересня;

проводити навчання суботами у теплі місяці року;

за потреби продовжити навчання до кінця липня для усіх студентів, окрім випускних курсів;

проводити навчання в очному форматі за обов'язкової наявності укриттів. Якщо в укриттях недостатньо місця для усіх студентів та працівників, організувати навчання позмінно;

проводити навчальні практики у звичайному режимі. А якщо це неможливо, то використовувати навчальні майстерні й лабораторії закладів освіти або ж провести її дистанційно.

Невдовзі рекомендації щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році оприлюднять і для закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, цього літа у Кременчуцькій громаді пришкільні табори не працюватимуть, а в одній із громад області навчальний рік завершуватимуть у дистанційному форматі.