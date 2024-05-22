У Кременчуці новий навчальний рік для студентів може початися раніше
Сьогодні, 10:16
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У Міністерстві освіти і науки України надали рекомендації щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та наступного опалювального сезону
Новий навчальний рік для студентів у Кременчуці та по всій Україні може початися раніше. Такі рекомендації щодо підготовки освітніх закладів до нового навчального року оприлюднили у Міністерстві освіти і науки України.
Аргументують у МОН це підготовкою до опалювального сезону з урахуванням можливого залучення альтернативних джерел енергіїї та запровадженням гнучкого графіка у навчанні.
Що рекомендують закладам вищої освіти
- по можливості розпочати навчальний рік у першій половині серпня для усіх студентів, окрім першокурсників;
- у теплі місяці року проводити навчання у суботи;
- із середини листопада до середини березня провести заліково-екзаменаційну сесію, студентську практику, захист курсових і кваліфікаційних робіт та канікули, а навчання продовжити у дистанційному форматі;
- за потреби продовжити навчання до кінця липня для усіх студентів, окрім випускних курсів;
- у тилових регіонах забезпечити навчання студентам в аудиторному форматі за наявності укриттів;
- у прифронтових та прикордонних регіонах за погодженнями із військовими адміністраціями здійснювати навчання в укриттях, на бахі інших закладів освіти у тилових регіонах у змішаному або (як виняток) у дистанційному форматі.
Закладам професійної (професійно-технічної) освіти рекомендують:
- для студентів другого у третіх курсів розпочати навчальний рік раніше 1-го вересня;
- проводити навчання суботами у теплі місяці року;
- за потреби продовжити навчання до кінця липня для усіх студентів, окрім випускних курсів;
- проводити навчання в очному форматі за обов'язкової наявності укриттів. Якщо в укриттях недостатньо місця для усіх студентів та працівників, організувати навчання позмінно;
- проводити навчальні практики у звичайному режимі. А якщо це неможливо, то використовувати навчальні майстерні й лабораторії закладів освіти або ж провести її дистанційно.
Невдовзі рекомендації щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році оприлюднять і для закладів загальної середньої освіти.
Нагадаємо, цього літа у Кременчуцькій громаді пришкільні табори не працюватимуть, а в одній із громад області навчальний рік завершуватимуть у дистанційному форматі.
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