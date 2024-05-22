Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

КП «Теплоенерго» докуповує ремонт доріг на понад 5,3 мільйона гривень

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 228

Загалом підрядник має відновити 4 тисячі 341 м² дороги до кінця 2024 року

У травні кременчуцьке комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосив ще два тендери на ремонт доріг після усунення пошкоджень на своїх теплових мережах. Загалом ціна робіт складає ще 5 млн 301 тис. грн. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

У закупівлі, яке підприємство оголосило ще на початку травня, зайшов лише один учасник — комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», який і взяв тендер на 3,1 млн гривень. Другу закупівлю на 2,1 млн гривень оголосили 21 травня

У тендерних документаціях вказали, що кількість місць, на яких необхідно відновити покриття наперед неможливо вказати (через те, що неможливо наперед передбачити місце, час та обсяг робіт з усунення пошкоджень та обсяги робіт з відновлення асфальтобетонного покриття). Але загалом підрядник має відновити 4 тисячі 341 м² дороги до кінця 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці березня «Теплоенерго» вже оголошувало закупівлю на ремонт доріг, її вартість склала 3,5 млн гривень. Станом на середину травня тендер скасували через те, що у документації виявили невідповідності, а тому зазначені обсяги не відповідали потребам замовника, тобто Теплоенерго.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Теплоенерго ремонт доріг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх