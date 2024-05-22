КП «Теплоенерго» докуповує ремонт доріг на понад 5,3 мільйона гривень

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У травні кременчуцьке комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосив ще два тендери на ремонт доріг після усунення пошкоджень на своїх теплових мережах. Загалом ціна робіт складає ще 5 млн 301 тис. грн. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У закупівлі, яке підприємство оголосило ще на початку травня, зайшов лише один учасник — комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», який і взяв тендер на 3,1 млн гривень. Другу закупівлю на 2,1 млн гривень оголосили 21 травня.

У тендерних документаціях вказали, що кількість місць, на яких необхідно відновити покриття наперед неможливо вказати (через те, що неможливо наперед передбачити місце, час та обсяг робіт з усунення пошкоджень та обсяги робіт з відновлення асфальтобетонного покриття). Але загалом підрядник має відновити 4 тисячі 341 м² дороги до кінця 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці березня «Теплоенерго» вже оголошувало закупівлю на ремонт доріг, її вартість склала 3,5 млн гривень. Станом на середину травня тендер скасували через те, що у документації виявили невідповідності, а тому зазначені обсяги не відповідали потребам замовника, тобто Теплоенерго.