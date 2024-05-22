Під час пожежі у Кременчуці рятувальники евакуювали людину

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 168

Вранці 22 травня на вулиці Богдана Хмельницького сталась пожежа у господарчій споруді. Під час пожежі рятувальники евакуювали одну людину. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Полтавщині.

Внаслідок пожежі згоріла прибудова до споруди на площі 20 м², вікно та майно. Від вогню пошкодилась поруч розташована машина, закоптилось зовнішнє оздоблення стін споруди.