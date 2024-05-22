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Під час пожежі у Кременчуці рятувальники евакуювали людину

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 168

У вогні згоріла прибудова до споруди

Вранці 22 травня на вулиці Богдана Хмельницького сталась пожежа у господарчій споруді. Під час пожежі рятувальники евакуювали одну людину. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Полтавщині. 

Внаслідок пожежі згоріла прибудова до споруди на площі 20 м², вікно та майно. Від вогню пошкодилась поруч розташована машина, закоптилось зовнішнє оздоблення стін споруди. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: 101mk.com/ілюстративне
Теги: пожежа
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