У Кременчуцькому районі проводитимуть навчальні стрільби

22 травня на території однієї з громад Кременчуцького району проводитимуть навчальні стрільби. Про це повідомили на телеграм-каналі Кременчуцької районної військової адміністрації.
Місцевих жителів прохають зберігати спокій, утриматися від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації пострілів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.
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