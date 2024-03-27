На ремонт доріг після розриття КП «Теплоенерго» планують витратити понад 3,5 млн грн

Комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосило тендер на ремонт доріг після усунення пошкоджень на своїх теплових мережах. Очікувана вартість робіт складає понад 3,5 мільйона гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 27 березня.
У тендерній документації вказали, що замовник наперед не може зазначити кількість місць, де підряднику потрібно буде виконувати роботу, «через неможливість наперед передбачити місце, час та обсяг робіт з усунення пошкоджень та обсяги робіт з відновлення асфальтного покриття». Втім, підрядник має відновити асфальтне покриття після проведених ремонтних робіт на 2 тис. 654 м². Послуги надаватимуть протягом року.
Нагадаємо, у 2023 році кременчуцьке комунальне підприємство «Теплоенерго» планувало витратити 6,6 млн гривень на асфальтування дороги після ремонтів. Тоді на тендер зайшов один учасник — комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) і його пропозицію відхилили через те, що їх пропозиція не відповідала тендерним вимогам. Після Теплоенерго ще раз оголосило тендер і вже на цей раз ШРБУ стало переможцем. Через зменшення обсягів робіт, фактична ціна договору склала 2 млн грн.
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