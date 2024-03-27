Учні СЗОШ №5 ім. Людмили Бугаєвської відвідали Єристівський ГЗК в рамках серії зустрічей під назвою «Професії моїх батьків»

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 0 Новини компаній

Ініціатива спрямована на те, щоб діти могли краще зрозуміти роботу батьків, їхні обов'язки та зону відповідальності

Минулого тижня десятикласники СЗОШ №5 імені Людмили Бугаєвської, які навчаються в класі Ferrexpo, поринули у цікаву подорож. Запланована поїздка передбачала екскурсію на найсучасніше і наймолодше підприємство гірничодобувної промисловості Європи — Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат (ЄГЗК).

На зустрічі школярів вітав Тарас Зінченко, виконувач обов'язків генерального директора ТОВ «Єристівський ГЗК». Ця мить виявилася відповідальною для нього, адже серед молодих екскурсантів була його донька Анна Зінченко, яка вперше у житті відвідала батькову роботу..

Для учнів класу Ferrexpo це був початок серії заходів під назвою «Професії моїх батьків». Метою проєкту є детальне ознайомлення дітей міста та громади з професіями, які представлені у компанії та виробничими потужностями підприємств групи. Ця ініціатива спрямована на те, щоб діти могли краще зрозуміти роботу батьків, їхні обов'язки та зону відповідальності. Вона також допоможе учням зрозуміти, як виглядає сучасна промисловість та які можливості вона надає для їх майбутнього професійного зростання.

Екскурсія на Єристівський ГЗК стала першим кроком у відкритті для учнів нових горизонтів і можливостей у сфері промислового виробництва. Її успішне проведення підтверджує важливість співпраці між освітніми установами та підприємствами для створення освітніх ініціатив, які стимулюють розвиток та професійну орієнтацію молодого покоління.