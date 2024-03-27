Військовий з Кременчуччини Володимир Тімохін отримав нагороду від Президента України

19-річний військовослужбовець Володимир Тімохін із села Солониця Козельщинської громади на Кременчуччині отримав нагороду від Президента України Володимира Зеленського. Повідомлення про це з'явилося на фейсбук-сторінці Козельщинської громади 27 березня.
Президент вручив воїну орден Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Нагадаємо, нещодавно військовий із Кременчука, боєць 3-ї окремої штурмової бригади Павло Тарануха отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України.
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