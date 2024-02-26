Гідний приклад. Боєць 3 ОШБ Павло Тарануха отримав «Золотий хрест» від Валерія Залужного

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 436

Кременчужанин Павло Євгенович Тарануха, боєць 3-ї окремої штурмової бригади, отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест». Посвідчення до почесного нагрудного знака датоване жовтнем 2023 року, його підписав Валерій Залужний. Павло приєднався до родини азовців ще у 2014 році.

Зазначимо, що 38-ми річний Павло Тарануха, є сином ветерана АТО, депутата Кременчуцької районної ради Євгена Таранухи, який наразі, також є діючим військовослужбовцем та разом з сином проходить службу в лавах 3-ї ОШБ. В минулому пан Євген, хоробрий механік водій танку, що пройшов найгарячіші ділянки фронту в складі залізного кулака «Азову». На початку повномасштабного вторгнення, з найперших днів, пан Євген брав активну участь у боях за Київщину.

Ми пишаємось і щиро вітаємо нашого земляка з заслуженою нагородою та бажаємо йому янгола охоронця. Впевнені, що хоробрість, патріотизм, честь та відданість Батьківщині, це родинні чесноти, які передалися від батька до сина.

Нагадаємо, що військовий з Кременчуччини «король агрочатів» Едуард Сабанін отримав звання Героя України.