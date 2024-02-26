Українська оборонка втричі збільшила обсяги виробництва протягом 2023 року

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В України зʼявилася далекобійна зброя, яка вразила ціль на відстані 700 км

Українська оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше зброї, боєприпасів та військової техніки, ніж за 2022 рік. При цьому потенціал галузі зріс у шість разів. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час форуму «Україна. Рік 2024», повідомляє АрміяInform.

- Минулого року наша «оборонка» виробила втричі більше, ніж за 2022 рік. Наші здібності на 2023 рік, ще в шість разів більше за минулий рік. На сьогодні ми маємо близько половини від цих можливостей, законтрактованих на 2024 рік. Працюємо разом із Міністерством оборони, із силами оборони над подальшою контрактацією, – сказав Камишін.

За його словами, Україна сьогодні може виробляти разом із партнерами кілька зразків зброї та військової техніки. Зокрема, з німецькою компанією Rheinmetall збирати БМП та БТРи Lynx (БМП) та Tpz1 Fuchs (БТР). Крім виробництва бронетехніки, з цією ж компанією реалізуються проєкти виробництва боєприпасів.

Також розпочато виробництво легкої гаубиці L-119 (105-мм гаубиця) із британськими партнерами.

За словами міністра, продовжується робота над створенням систем гібридних ППО – наразі у роботі 5 проєктів FrankenSAM. Це модернізовані радянські системи ППО, в яких використовуються західні ракети.

Водночас за словами міністра, потреби фронту все одно значно більші, ніж виробничі спроможності США та ЄС разом взятих.

- За минулий рік ми суттєво наростили виробництво боєприпасів. Це головна позиція, головна номенклатура, на яку сьогодні чекає наш фронт. Почали освоювати нові позиції в артилерійських боєприпасах. І на цей рік ми також кратно нарощуємо виробництво, – заявив Олександр Камишин.

Він зазначив, що Сили оборони з минулого року почали завдавати удари по стратегічних цілях в Росії озброєнням, яке вироблено в Україні. Для цього використовувалися повітряні та морські дрони.

Олександр Камишин також повідомив, що Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських «Шахедів».

Він наголосив, що найважливішою програмою для України залишається ракетна.

- Найважливіша програма для нашої країни — це ракетна програма. Але про неї я скажу не більше, ніж сказав наш президент — що у нас зʼявилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км, – сказав міністр.

У виступі він також розповів про завдання підвищення ефективності, що стоїть перед оборонною промисловістю. Олександр Камишін наголосив, що ОПК — це важливий ресурс зростання ВВП України. Минулого року з 5% зростання ВВП 1,5% дала оборонний комплекс.

За його словами, зараз українська «оборонка» складається із 500 підприємств. Це близько 400 приватних компаній та 100 - державних.

Зазначимо, що представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів про становище військової промисловості держави-агресора. За його словами, протягом минулого року РФ виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а цього року планують виготовити 2,7 млн снарядів.

- Побачимо, чи будуть ці плани здійснені, бо це потребує модернізації виробництва, розконсервації чи створення нових ліній, — зазначив представник ГУР.

Водночас він повідомив, що росіяни отримали з Північної Кореї 1,5 млн снарядів калібру 122 мм та 152 мм.

- Це боєприпаси 70-80-х років, половина з яких не спрацьовує, — заявив розвідник.

За його словами, у лютому 2024 року росіяни запланували виготовити 130 ракет класу «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-32, «Кинджал».

Вадим Скібіцький також повідомив, що в Росії створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва. Вони значно гірші за якістю, але дозволяють виробляти зброю.

Наразі російська армія використовує ракети, виготовлені у четвертому кварталі 2023 року — тобто одразу з конвеєра.