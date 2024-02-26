Українська оборонка втричі збільшила обсяги виробництва протягом 2023 року

Українська оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше зброї, боєприпасів та військової техніки, ніж за 2022 рік. При цьому потенціал галузі зріс у шість разів. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час форуму «Україна. Рік 2024», повідомляє АрміяInform.
За його словами, Україна сьогодні може виробляти разом із партнерами кілька зразків зброї та військової техніки. Зокрема, з німецькою компанією Rheinmetall збирати БМП та БТРи Lynx (БМП) та Tpz1 Fuchs (БТР). Крім виробництва бронетехніки, з цією ж компанією реалізуються проєкти виробництва боєприпасів.
Також розпочато виробництво легкої гаубиці L-119 (105-мм гаубиця) із британськими партнерами.
За словами міністра, продовжується робота над створенням систем гібридних ППО – наразі у роботі 5 проєктів FrankenSAM. Це модернізовані радянські системи ППО, в яких використовуються західні ракети.
Водночас за словами міністра, потреби фронту все одно значно більші, ніж виробничі спроможності США та ЄС разом взятих.
Він зазначив, що Сили оборони з минулого року почали завдавати удари по стратегічних цілях в Росії озброєнням, яке вироблено в Україні. Для цього використовувалися повітряні та морські дрони.
Олександр Камишин також повідомив, що Україна наздогнала Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських «Шахедів».
Він наголосив, що найважливішою програмою для України залишається ракетна.
У виступі він також розповів про завдання підвищення ефективності, що стоїть перед оборонною промисловістю. Олександр Камишін наголосив, що ОПК — це важливий ресурс зростання ВВП України. Минулого року з 5% зростання ВВП 1,5% дала оборонний комплекс.
За його словами, зараз українська «оборонка» складається із 500 підприємств. Це близько 400 приватних компаній та 100 - державних.
Зазначимо, що представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів про становище військової промисловості держави-агресора. За його словами, протягом минулого року РФ виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а цього року планують виготовити 2,7 млн снарядів.
Водночас він повідомив, що росіяни отримали з Північної Кореї 1,5 млн снарядів калібру 122 мм та 152 мм.
За його словами, у лютому 2024 року росіяни запланували виготовити 130 ракет класу «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-32, «Кинджал».
Вадим Скібіцький також повідомив, що в Росії створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва. Вони значно гірші за якістю, але дозволяють виробляти зброю.
Наразі російська армія використовує ракети, виготовлені у четвертому кварталі 2023 року — тобто одразу з конвеєра.
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