П'ятниця, 13 для російського флоту в Криму – речник ВМС України про вчорашню атаку на кораблі РФ

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 4

Два російських кораблі Чорноморського флоту — рятувальний буксир «Профессор Николай Муру» та патрульний корабель «Павел Державин» — учора, 13 жовтня, були уражені внаслідок атаки ВМС ЗСУ.

Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

— Якщо простою людською мовою — трохи засумував «Павел Державин» і, як з’ясовується, з ним ще й «Коля Муру». Учора була «п’ятниця,13» для Чорноморського флоту РФ. Двічі був уражений патрульний корабель «Павел Державин». Тільки з другого разу він зрозумів, що йому пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Так само підтверджуємо ураження буксира «Муру». Його відбуксирують — у нього є відповідні пошкодження, — сказав спікер ВМС ЗСУ.

Дмитро Плетенчук пояснив, що поки не може розкрити деталей операції та назвати, яким озброєнням атакували російські кораблі. Також він не надав детальної інформації про отримані ними пошкодження. Проте спікер підтвердив, що кораблі ЧФ РФ справді уразили.

За даними українського видання Defense Express рятувальний буксир «Профессор Николай Муру» оснащений комплексом для роботи водолазів на глибині до 100 метрів. На його озброєнні також є роботизований підводний апарат Falcon Seaeye від SAAB. Рятувальний буксир може знімати з мілин кораблі та судна.

Зазначимо, що 12 жовтня Дмитро Плетенчук після повідомлень у деяких ЗМІ підтвердив, що біля Севастополя було пошкоджено російський патрульний корабель «Павел Державин». Але тоді не повідомлялося, що російський корвет уразили двічі, а до того ж ще й пошкодили військовий буксир.

А учора, 13 жовтня, низка Telegram-каналів повідомили про вибухи на одному з російських ракетних кораблів — носіїв «Калібру» на рейді Севастополя. Учора ж в СБУ заявили, що обидва ці кораблі атакували за допомогою дрона «Морський малюк» із застосуванням експериментального озброєння.

— Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Учора пощастило підводному човну «Алроса», який поки що зумів уникнути наших розробок. Носій крилатих ракет повторити «подвиг» «Алроси» не зміг, і тому був сьогодні вражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням «Морських малюків». СБУ попереджає росіян — не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту, — повідомив представник СБУ.

До речі, у серпні Служба безпеки України показала морські дрони, якими Україна успішно атакує кораблі та інфраструктуру країни-агресора Росії. У Telegram-каналі СБУ 16 серпня опублікували кадри, на яких надводний безпілотник пливе морем. На борту видно назву Sea Baby («Морський малюк»).

— Цікавить, як саме виглядають надводні дрони СБУ? Будь ласка — публікуємо унікальні фото і відео, — ідеться в повідомленні.

Морські дрони Sea Baby («Морський малюк»)



