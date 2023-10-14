«Кременчукводоканал» отримає з міського бюджету мільйон гривень на придбання будматеріалів

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Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» отримає 1 мільйон гривень з міського бюджету на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт. Рішення виконавчого комітету про виділення цих коштів зі Стабілізаційного фонду територіальної громади у п’ятницю, 13 жовтня, депутати затвердили на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Кошти виділяються департаменту житлово-комунального господарства для потреб КП «Кременчукводоканал».

Рішення міськвиконкомому було прийнято 2 жовтня на підставі звернення керівника комунального підприємства.

Нагадаємо, 29 вересня, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили рішення міськвиконкому щодо виділення КП «Кременчукводоканал» 2 мільйонів гривень для виплати заробітної плати.

А 8 вересня на сесії міської ради внесли зміни у програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, збільшивши її фінансування з 3 млн до 5,3 млн грн. Це дало змогу КП «Кременчукводоканал» придбати дизельне пальне для формування запасу на випадок виникнення поза штатних ситуацій, пов’язаних з перебоями електропостачання. У програмі також збільшили на 600 тисяч гривень (до 1,2 млн грн) фінансування робіт з відновлення трубчастих колодязів.