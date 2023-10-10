У сквері «Сосновому» відремонтують трубчасті колодязі за 150 тис. гривень

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 104

Скільки всього колодязів у сквері та які роботи будуть виконувати - не повідомляють

10 жовтня КП «Кременчукводоканал» уклав договір із ФОП Тетяною Горобець договір на технічне обслуговування локальних мереж водопостачання, а саме - відновлення трубчастих колодязів у сквері «Сосновий». Про це свідчить оголошення, розміщене в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору склала 149,9 тис. гривень.

Текст договору в системі не опублікований, технічне завдання теж. Відтак дізнатися, які саме будуть виконувати роботи, скільки колодязів та мереж треба обслужити - неможливо.

Відомо лише, що роботи мають бути завершені до кінця 2023 року.

Нагадаємо, у Кременчуці з минулого року відновлюють трубчасті колодязі у дворах. На ці цілі періодично виділяють кошти. Загальна сума, виділена на ці цілі, склала 1,2 млн гривень.

А відновлення роботи одного трубчастого колодязя у Кременчуці коштує від 12 до 32 тисяч гривень