На трасі на Павлиш згоріла вантажівка

У Кременчуцькому районі 10 жовтня дорогою на Павлиш згоріла вантажівка Renault Premium (частково залишився лише причіп). Як повідомили в Кременчуцькому райуправлінні ДСНС, пожежа сталася на автошляху М-22 поблизу села Підгірне близько 11-ї дня.
Автомобіль вогонь знищив повністю, а ось напівпричіп частково врятували.
Вогонь гасили 10 надзвичайників та три одиниці техніки.
Причина пожежі поки що невідома.
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