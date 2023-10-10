З обласного бюджету виділили допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по Кременчуку

Грошову допомогу пообіцяли надати постраждалим від ракетного удару по Кременчуку з обласного бюджету. Як повідомили в Полтавській ОВА, 15 людей, які надіслали заяви й необхідні документи, отримають виплати.
Тут зазначили, що звернення продовжують надходити до профільної комісії ОВА.
Як повідомили в ОВА «Кременчуцькому Телеграфу», щоб отримати матеріальну допомогу, можна подати заяву до адміністрації або безпосередньо до комісії з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету.
Документи:
Заява, копія паспорта, кода, довідка 027, 028, рахунок.
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Раніше повідомлялося, що на компенсацію шкоди, завданої ракетним ударом по Кременчуку 22 вересня, потрібно щонайменше 30 млн гривень.
Крім допомоги з обласного бюджету передбачена допомога постраждалим і з міського бюджету Кременчука:
Яку допомогу з бюджету Кременчука отримають постраждалі від ракетної атаки 22 вересня
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