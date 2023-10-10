З обласного бюджету виділили допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по Кременчуку

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 39

Грошову допомогу пообіцяли надати постраждалим від ракетного удару по Кременчуку з обласного бюджету. Як повідомили в Полтавській ОВА, 15 людей, які надіслали заяви й необхідні документи, отримають виплати.

Тут зазначили, що звернення продовжують надходити до профільної комісії ОВА.

Як повідомили в ОВА «Кременчуцькому Телеграфу», щоб отримати матеріальну допомогу, можна подати заяву до адміністрації або безпосередньо до комісії з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету.

Документи:

Заява, копія паспорта, кода, довідка 027, 028, рахунок.

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Раніше повідомлялося, що на компенсацію шкоди, завданої ракетним ударом по Кременчуку 22 вересня, потрібно щонайменше 30 млн гривень.

Крім допомоги з обласного бюджету передбачена допомога постраждалим і з міського бюджету Кременчука:

членам сімей загиблих — 100 тисяч гривень;

постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні — 25 тисяч гривень;

постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні — 10 тисяч гривень.

Яку допомогу з бюджету Кременчука отримають постраждалі від ракетної атаки 22 вересня