Яку допомогу з бюджету Кременчука отримають постраждалі від ракетної атаки 22 вересня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 607

На позачерговій XXI сесії Кременчуцької міської ради, яка відбудеться сьогодні, 29 вересня, депутати розглянуть питання «Про надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетної атаки 22 вересня 2023 року».

У проєкті рішення йдеться про надання матеріальної допомоги з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетної атаки 22 вересня у таких розмірах:

членам сімей загиблих — 100 тисяч гривень;

постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні — 25 тисяч гривень;

постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні — 10 тисяч гривень.

Своєчасну виплату матеріальної допомоги доручається забезпечити департаменту соцзахисту населення.

Окремим рішенням депутати внесуть зміни до Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 — 2023 роки та затвердять її у новій редакції. Зміни у програмі передбачають ці виплати та встановлюють її витрати на це у розмірі 1,5 млн грн.