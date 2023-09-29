30-річний кременчужанин незаконно продавав тютюн для кальяну

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 230

Правоохоронці вилучили понад 7 тисяч пачок тютюну для куріння кальяну на 1,6 млн грн

30-річний кременчужанин незаконно продавав тютюн для кальяну без акцизних марок. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Оголошення про продаж та фотографії тютюну він викладав на сторінці власного інтернет-магазину, а придбаний товар відправляв покупцям поштою.

Під час обшуків у нього вдома та на складі правоохоронці вилучили понад 7 тисяч пачок тютюну для кальяну на суму майже 1,6 млн грн.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно кременчужанина до суду за ч.1 ст.204 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) Кримінального Кодексу України.