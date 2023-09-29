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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть двох зрадників, які виправдовували збройну агресію РФ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 499 Коментарів: 1

Чоловікам інкримінують скоєння злочинів проти основ національної безпеки України, миру та безпеки людства

На Полтавщині судитимуть двох жителів Лубенського та Полтавського районів, які виправдовували збройну агресію РФ та закликали до насильницької зміни конституційного ладу. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, упродовж 2022 року житель Лубенського району на своїй сторінці у соцмережі, забороненій в Україні, виправдовував збройну агресію РФ проти України та героїзував окупантів. Окрім цього, він розповсюджував пости із закликами до приєднання України до держави-агресора силовим шляхом.

А мешканець Полтавського району на своїй сторінці в соціальній мережі закликав до насильницького усунення з посад представників української влади, а українців називав «квартирантами проданої держави».

Полтавська обласна прокуратура скерувала до судів обвинувальні акти стосовно їх обох.

Чоловікам інкримінують скоєння злочинів проти основ національної безпеки України, а також миру та безпеки людства.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: прокуратура зрада
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Коментарі: 1

266
БРАТ:
Сьогодні, 12:33

А коли СБУ до Івушкіна добереться?! Там і доказі шукати не потрібно- всього лише зайти на один кременчуцький форум... Там все є ...


1 0

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