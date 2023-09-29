Гостра боротьба: у Кременчуці провели турнір з шахів серед жінок

Нещодавно у Кременчуці вперше провели турнір з шахів серед жінок. Змагання організували до 25-річчя шахово-шашкового клубу «Каїсса». Про результати та перебіг турніру «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор клубу Володимир Груздєв 28 вересня.
У турнірі взяли участь 12 шахісток, які зіграли 8 турів швейцарською системою, з регламентом класичних шахів — 30 хвилин на партію та додавання 5 секунд за зроблений хід.
За словами директора, тон турніру задавали колишні чемпіонки міста, які перемагали на турнірі 3 роки тому — Лариса Ярова та Ірина Туманова, які боролися за першість в 5 турі.
Золоту нагороду здобула Марина Сьоміна, срібною призеркою стала Лариса Ярова, а бронзову медаль отримала Ірина Туманова.
Крім призерів у загальному заліку, грамотами та медалями Департаменту молоді та спорту нагороджувалися учасниці у категоріях до 10, 12 та 14 років.
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