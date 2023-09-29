Гостра боротьба: у Кременчуці провели турнір з шахів серед жінок

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 371

Наймолодшим учасницям було по 10 років

Нещодавно у Кременчуці вперше провели турнір з шахів серед жінок. Змагання організували до 25-річчя шахово-шашкового клубу «Каїсса». Про результати та перебіг турніру «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор клубу Володимир Груздєв 28 вересня.

У турнірі взяли участь 12 шахісток, які зіграли 8 турів швейцарською системою, з регламентом класичних шахів — 30 хвилин на партію та додавання 5 секунд за зроблений хід.

За словами директора, тон турніру задавали колишні чемпіонки міста, які перемагали на турнірі 3 роки тому — Лариса Ярова та Ірина Туманова, які боролися за першість в 5 турі.

— Гостра боротьба між ними закінчилася перемогою Лариси Ярової. Серед юних впевнено розпочала турнір 13 літня школярка Марина Сьоміна, яка була останньою чемпіонкою міста серед дівчаток аж 5 років тому і стартувала з 2-х перемог, — зазначив Володимир Груздєв.

Золоту нагороду здобула Марина Сьоміна, срібною призеркою стала Лариса Ярова, а бронзову медаль отримала Ірина Туманова.

Крім призерів у загальному заліку, грамотами та медалями Департаменту молоді та спорту нагороджувалися учасниці у категоріях до 10, 12 та 14 років.