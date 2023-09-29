Стало відомо, чому вибухнув магістральний газопровід на Полтавщині

Вибух на резервній лінії магістрального газопроводу у Лубенському районі, який стався 26 вересня, виник під час перевірки системи.
Про це на брифінгу 28 вересня повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Він додав, що розгерметизація труби сталася під час перевірки газотранспортної системи перед початком опалювального сезону.
Нині пошкоджену ділянку відновлюють. За словами Дмитра Лунін, це пошкодження резервної лінії магістрального газопроводу жодним чином не позначиться на газозабезпеченні населення та підприємств області.
Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, близько 13.30 у Лубенському районі пролунав вибух. За повідомленням ДСНС виникла розгерметизація підземного газопроводу високого тиску.
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