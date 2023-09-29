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Надзвичайні новини, Полтавщина

Стало відомо, чому вибухнув магістральний газопровід на Полтавщині

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 140

 

На резервній лінії магістрального газопроводу було збільшено тиск газу

Вибух на резервній лінії магістрального газопроводу у Лубенському районі, який стався 26 вересня, виник під час перевірки системи.

Про це на брифінгу 28 вересня повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

— На резервній лінії магістрального газопроводу було збільшено тиск газу, що й призвело до аварії — розірвалася труба. Уже й відомі причини, чому так склалося. Наразі ситуація контрольована, — зазначив Дмитро Лунін.

Він додав, що розгерметизація труби сталася під час перевірки газотранспортної системи перед початком опалювального сезону.

— Проводили регламентні роботи перед початком опалювального сезону, перевіряли газотранспортну систему України. На щастя, ніхто не постраждав, — додав Дмитро Лунін.

Нині пошкоджену ділянку відновлюють. За словами Дмитра Лунін, це пошкодження резервної лінії магістрального газопроводу жодним чином не позначиться на газозабезпеченні населення та підприємств області.

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересня, близько 13.30 у Лубенському районі пролунав вибух. За повідомленням ДСНС виникла розгерметизація підземного газопроводу високого тиску.

У Лубенському районі стався вибух на газопроводі: подробиці від ДСНС
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА Брифінг Лубенський район вибух газопровід
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