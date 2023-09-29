У Кременчуці відбувся Кубок міста з шашок: які результати

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 257

Нещодавно у Кременчуці провели Кубок міста з шашок, у якому взяли участь спортсмени з Козельщини, Горішніх Плавнів та Чигирина. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв 28 вересня.

Найшвидше турнір закінчили жінки, які грали між собою по дві партії чорним та білим кольором за круговою системою. Вперше перемогу у Кубку міста святкувала Ганна Довгаль, яка у результаті на очко випередила Ольгу Куцевол і на 2 — Ольгу Котлік.

У боротьбі за Кубок серед чоловіків взяли участь 18 учасників, які грали по швейцарській системі в 9 турів. Оскільки турнір був відкритим, Кременчук приїхали гості з Горішніх Плавнів, Козельщини та Чигирина.

Найкраще йшла гра у Володимира Гірського з Чигирина, який набрав у підсумку 7 очок. Ключовою виявилась його перемога в партії з іншим лідером — багаторазовим чемпіоном Кременчука Володимиром Мількіним, який у підсумку став третім з 6 очками. Вище за нього, друге місце посів Анатолій Остапченко з Козельщини.