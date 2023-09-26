Сьогодні, 25 вересня, близько 13.30 у Лубенському районі пролунав вибух. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.
За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі.
На місці працює ДСНС.
Доповнено:
За інформацією Дмитра Луніна, на місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави.
Доповнено:
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, о 13.00 виникла розгерметизація підземного газопроводу високого тиску. Обслуговуючий персонал перекрив проміжні засувки. Тиск в газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає.
Горіння газу не спостерігається.
Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.
Підрозділи ДСНС гасять суху траву.
Доповнено:
За інформацією Дмитра Луніна, ніхто не постраждав.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.