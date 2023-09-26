У Лубенському районі стався вибух на газопроводі: подробиці від ДСНС (доповнено)

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Відбулася розгерметизація

Сьогодні, 25 вересня, близько 13.30 у Лубенському районі пролунав вибух. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС. Доповнено: За інформацією Дмитра Луніна, на місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави. — Ситуація контрольована, — додав Лунін. Доповнено: Як повідомили у пресслужбі ДСНС, о 13.00 виникла розгерметизація підземного газопроводу високого тиску. Обслуговуючий персонал перекрив проміжні засувки. Тиск в газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає. Горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється. Підрозділи ДСНС гасять суху траву. Доповнено: За інформацією Дмитра Луніна, ніхто не постраждав.



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