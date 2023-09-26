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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубенському районі стався вибух на газопроводі: подробиці від ДСНС (доповнено)

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 630

  
Відбулася розгерметизація

Сьогодні, 25 вересня, близько 13.30 у Лубенському районі пролунав вибух. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.


За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі.

На місці працює ДСНС.

Доповнено:

За інформацією Дмитра Луніна, на місці вибуху вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави.

— Ситуація контрольована, — додав Лунін.

 

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, о 13.00 виникла розгерметизація підземного газопроводу високого тиску. Обслуговуючий персонал перекрив проміжні засувки. Тиск в газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає.

Горіння газу не спостерігається.

Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.

Підрозділи ДСНС гасять суху траву.

Доповнено:

За інформацією Дмитра Луніна, ніхто не постраждав.


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Автор: Дарія Згура
Теги: вибух газопровід Лубенський район
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