Полтавська облрада звернулася до парламенту з проханням не вилучати «військовий» ПДФО з місцевих бюджетів

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У зверненні депутати зазначили, що місцеві громади вже перерахували на потреби оборони 45% отриманого «військового» ПДФО

Сьогодні, 26 вересня, на позачерговій сесії Полтавської обласної ради депутати прийняли звернення до Верховної Ради щодо недопущення вилучення коштів місцевих бюджетів. Мається на увазі податок на доходи фізичних осіб з військових, який зараз складає значну частину обласного бюджету та бюджетів територіальних громад. Його планують перенаправити у загальний фонд державного бюджету для безпосередньої підтримки ЗСУ та виробництва озброєння.

Під час розгляду цього питання виникла полеміка: чи варто адресувати звернення щодо недопущення вилучення коштів місцевих бюджетів Президенту України та Верховній Раді, чи тільки парламенту, який приймає відповідні зміни у Бюджетному кодексі.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін запропонував взагалі не приймати це звернення, нагадавши про приклади нераціонального використання «військового» ПДФО у громадах.

А голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький запропонував звернення ухвалити та направити його тільки парламентарям.

Депутати погодилися з цією пропозицією й адресували своє звернення лише депутатам Верховної Ради України.

Нижче текст звернення Полтавської обласної ради до Верховної Ради України щодо недопущення вилучення коштів місцевих бюджетів:

Останнім часом представники центральної влади, всупереч Законам України, закликають вилучити у місцевих громад надходження від податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) — на тій підставі, що зростання цих надходжень пов’язане з виплатами українським військовим. Бюджетна децентралізація стала однією з найбільш успішних українських реформ. Місцеві громади отримали не лише повноваження, але й можливості для створення гідних умов для життя українців. Центральна ж влада зберегла важелі контролю і забезпечення законності. Такий баланс дозволив громадам не лише поліпшити умови життя громадян, але й витримати серйозні виклики в часи пандемії та повномасштабного російського вторгнення — коли дії центральної влади були неефективними чи запізнілими. Децентралізація по праву вважається основою української стійкості. Одним з основних елементів децентралізації є спрямування понад ¾ надходжень від ПДФО до місцевих бюджетів (насамперед громад, а також областей). Держава делегувала місцевим громадам значний обсяг видатків, які безпосередньо пов’язані з життям місцевих громадян, а саме: — забезпечення безперебійної роботи лікарень, шкіл, місцевого транспорту, котелень; — відбудову, постраждалих від обстрілів інфраструктурних об’єктів, відбудову житлових будинків громадян, ремонт укриттів, допомогу внутрішньо переміщеним особам; Місцеві громади вже перерахували на потреби безпеки і оборони 45% отриманого «військового ПДФО». Сьогоднішні військові — це здебільшого вчорашні цивільні, які до мобілізації жили в місцевих громадах, працювали і сплачували ПДФО. У громадах живуть їхні рідні. Тому ПДФО має залишитися в місцевих громадах. Розширення повноважень і фінансування місцевого самоврядування — це також важливий дороговказ євроінтеграції України. Зокрема, 17 червня 2022 року Єврокомісія у своєму висновку щодо заявки України на членство в ЄС як позитив відзначила фінансове підкріплення реформи децентралізації. Тому ми звертаємося з проханням: Залишити 64% доходів від ПДФО у місцевих громадах (і ще 15% — на рівні областей), як це зараз передбачено діючим законодавством. Ухвалити закони, які легалізують витрати місцевих громад на потреби оборони і безпеки.

Нагадаємо, що наразі головним джерелом доходів місцевих бюджетів є ПДФО (податок на зарплати ті інші доходи — ред.). Зібраний на території громади ПДФО розподіляється між бюджетами у такій пропорції:

21% — держаний бюджет (взагалі то Бюджетним кодексом встановлено 25%, але як виключення для підтримки місцевого самоврядування у 2022-2023 рр. застосовується знижений на 4% норматив);

64% — бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад (60% у Бюджетному кодексі +4% у 2022-23 рр.);

15% — обласні бюджети.

За офіційною статистикою у першому півріччі цього року 22,9% доходів бюджетів місцевих громад становили податки з грошового забезпечення військових. У Кременчуці цей відсоток був значно вищим.

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