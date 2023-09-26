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У Кременчуці власники квартир, які пошкодив ракетний удар, можуть подати заявку на обстеження майна

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 675

 

У випадку, якщо за певних причин комісія не зафіксувала пошкоджень раніше

Власники квартир і приміщень, які пошкодив ракетний удар по Кременчуку 22 вересня, можуть подати заявку на обстеження свого майна. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

«У цьому мікрорайоні повністю вибиті вікна, пошкоджені дахи», — Лунін про наслідки прильоту по Кременчуку

Постраждалим виплатять компенсації з обласного та міського бюджетів. Але для цього спеціальна комісія має зафіксувати всі пошкодження.

У Кременчуці розпочали роботу 7 комісій, які встановлять кількість пошкоджених будівель та розмір компенсацій

Якщо за певних причин комісія не зафіксувала пошкодження вашого майна — залиште заявку за номером 15-63 (Служба допомоги мера кременчужанам). Спеціальна комісія вийде на обстеження пошкоджень та оформить ваше житло на отримання збитків.

Нагадаємо, у Кременчуці завдані обстрілом збитки оцінили у понад 25 млн грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: комісія майно відшкодування ракетний удар
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