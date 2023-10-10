У Кременчуці п'яний чоловік напав на вчительку поблизу гімназії №2

8 жовтня у Кременчуці біля гімназії №2 на вчительку та одного з учнів напав п'яний невідомий чоловік. Він побив вчительку, а учня шарпав. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили читачі.
У цей час була тривога, тож відповідно до вимог діти знаходилися за територією гімназії, оскільки укриття ще будують. На щастя, робітники, які будують укриття допомогли вчительці.
Після цього «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з пресофіцеркою Кременчуцького райуправління поліції. Як розповіла нам Анна Васенко, за даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Також у день події ювенальні поліцейські провели у школі роботу з педагогічним колективом, батьками та дітьми.
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