У Кременчуці п'яний чоловік напав на вчительку поблизу гімназії №2

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 361 Коментарів: 1

8 жовтня у Кременчуці біля гімназії №2 на вчительку та одного з учнів напав п'яний невідомий чоловік. Він побив вчительку, а учня шарпав. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили читачі.

У цей час була тривога, тож відповідно до вимог діти знаходилися за територією гімназії, оскільки укриття ще будують. На щастя, робітники, які будують укриття допомогли вчительці.

Після цього «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з пресофіцеркою Кременчуцького райуправління поліції. Як розповіла нам Анна Васенко, за даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

– Наразі ми працюємо з потерпілою та встановлюємо особу, що нанесла тілесні ушкодження, – говорить Анна Васенко.

Також у день події ювенальні поліцейські провели у школі роботу з педагогічним колективом, батьками та дітьми.

– На майбутнє просимо всіх батьків, дітей і педколективи у разі виникнення конфліктів біля навчальних закладів чи в самих закладах одразу інформувати про це через 102 для оперативного документування фактів за гарячими слідами, – зазначила Анна Васенко.