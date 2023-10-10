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Надзвичайні новини

У Кременчуці п'яний чоловік напав на вчительку поблизу гімназії №2

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 361 Коментарів: 1

 

Наразі поліція встановлює нападника

8 жовтня у Кременчуці біля гімназії №2 на вчительку та одного з учнів напав п'яний невідомий чоловік. Він побив вчительку, а учня шарпав. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили читачі.

У цей час була тривога, тож відповідно до вимог діти знаходилися за територією гімназії, оскільки укриття ще будують. На щастя, робітники, які будують укриття допомогли вчительці.

Після цього «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з пресофіцеркою Кременчуцького райуправління поліції. Як розповіла нам Анна Васенко, за даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

– Наразі ми працюємо з потерпілою та встановлюємо особу, що нанесла тілесні ушкодження, – говорить Анна Васенко.

Також у день події ювенальні поліцейські провели у школі роботу з педагогічним колективом, батьками та дітьми.

– На майбутнє просимо всіх батьків, дітей і педколективи у разі виникнення конфліктів біля навчальних закладів чи в самих закладах одразу інформувати про це через 102 для оперативного документування фактів за гарячими слідами, – зазначила Анна Васенко. 

 

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Автор: Дарія Згура
Теги: гімназія № 2 напад вчителька поліція
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Коментарі: 1

89
Зорин:
Сьогодні, 16:44

Всрались тварюкі. Пока заяву в другому місті не паписала.


0 0

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