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Відновлення роботи одного трубчастого колодязя у Кременчуці коштує від 12 до 32 тисяч гривень

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 306

Відновлення роботи колодязів у місті потребує 49 «колонок»

КП «Кременчукводоканал» 24 травня уклав три договори із ФОП Максим Лук’янець на відновлення роботи трубчастих колодязів. Згідно з даними, оприлюдненими в системі публічних закупівель Prozorro, до кінця року підприємець має виконати вказані роботи за адресами:  

  • вул. Лікаря Бончука, 1а  (ціна договору 22,4 тис. гривень)
  • вул. Шевченка, 13 (ціна договору 31,6 тис. гривень)
  • вул. Білаша, 8 (ціна договору 12,03 тис. гривень)
  • вул. Майора Борищака,35  (ціна договору 19,9 тис. гривень)
  • вул. Лікаря Бончука, 8 (ціна договору 20,3 тис. гривень)
  • вул. Шестидисятників (Декабристів), 28 (ціна договору 13,5 тис. гривень).

Нагадаємо, у серпні 2022 року зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 350 тис. гривень на відновлення трубчастих колодязів у місті. У листопаді 98,62 тис. гривеньВодночас раніше  повідомлялося, що у Кременчуці функціонує 202 трубчасті колодязі.

За даними КП «Кременчукводоканал», у. Кременчуці за різних часів було облаштовано 150 трубчастих колодязів. Зараз в Автозаводському районі з 76 колодязів працює 57 шт. та потребують відновлення 19 шт.; в Крюківському районі з 74 працює 44 шт. та потребують відновлення 30 шт. Таким чином ремонт потрібен для 49 колодязів (станом на листопад минулого року).


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: трубчасті колодязі Кременчукводоканал закупівлі
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