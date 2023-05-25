Відновлення роботи одного трубчастого колодязя у Кременчуці коштує від 12 до 32 тисяч гривень

КП «Кременчукводоканал» 24 травня уклав три договори із ФОП Максим Лук’янець на відновлення роботи трубчастих колодязів. Згідно з даними, оприлюдненими в системі публічних закупівель Prozorro, до кінця року підприємець має виконати вказані роботи за адресами:
Нагадаємо, у серпні 2022 року зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 350 тис. гривень на відновлення трубчастих колодязів у місті. У листопаді — 98,62 тис. гривень. Водночас раніше повідомлялося, що у Кременчуці функціонує 202 трубчасті колодязі.
За даними КП «Кременчукводоканал», у. Кременчуці за різних часів було облаштовано 150 трубчастих колодязів. Зараз в Автозаводському районі з 76 колодязів працює 57 шт. та потребують відновлення 19 шт.; в Крюківському районі з 74 працює 44 шт. та потребують відновлення 30 шт. Таким чином ремонт потрібен для 49 колодязів (станом на листопад минулого року).
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