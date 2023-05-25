На Полтавщині «гість» у дворі підстрелив господаря

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24 травня, близько 13.00, 38-річний житель Лохвицької тергромади отримав вогнепальне поранення. Про це правоохоронців сповістили медичні працівники швидкої. За фактами спричинення тяжких тілесних ушкоджень та незаконного поводження зі зброєю поліція Полтавщини відкрила кримінальні провадження. Про це повідомила пресслужба поліції.

На місце події працювали слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти та оперативні працівники.

— За попередньою інформацією слідства, 24 травня на територію домоволодіння 38-річного жителя села Риги прийшов 58-річний чоловік. Під час спілкування між чоловіками виник конфлікт, у ході якого «гість» здійснив кілька пострілів з незареєстрованої автоматичної вогнепальної зброї й поранив власника оселі. Потерпілого 38-річного чоловіка медики доставили до місцевої лікарні. Під час проведення слідчих та оперативно-розшукових дій поліцейські вилучили у нападника вогнепальну зброю та скерували її на експертне дослідження, — повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом причетному до злочину чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.