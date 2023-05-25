Навідник з Полтавського району отримав 10 років

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 186

Жителя Полтавського району позбавили волі на 10 років за передачу інформації про вогневі позиції ЗСУ. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення Решетилівської окружної прокуратури, жителя Полтавського району визнали винним у сприянні діяльності терористичній організації та поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 436-1 КК України).

Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року чоловік через одну із соціальних мереж надіслав так званій «уповноваженій з прав людини в днр» інформацію про вогневі позиції ЗСУ, розташовані у Маріуполі Донецької області.

Окрім цього, на своїй сторінці в соціальній мережі він поширював символіку комуністичного режиму: прапори та різноманітну атрибутику.

Вирок постановлено Кобеляцьким районним судом. До набрання ним законної сили особа перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.