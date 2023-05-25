У лісництві на Полтавщині вирощують диких качок

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 303

Їх спеціально вирощують у вольєрному господарстві та згодом випускають у дику природу

Понад півтори сотні диких каченят з’явилося у Приміському лісництві на Полтавщині. У вольєрному господарстві створили усі комфортні умови для птахів, а згодом їх випускають у дику природу. Про це повідомляють у соцмережі на сторінці Слобожанського лісового офісу.

Такою практикою у господарстві займаються вже близько семи років. Для пернатих створені відповідні умови: штучна водойма, годівниці та спеціально обладнані гнізда.

Щороку у вільні умови випускають 200-300 молодняку качок. Таким чином лісівники прагнуть збільшити популяцію пернатих у природі.