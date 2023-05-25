У лісництві на Полтавщині вирощують диких качок

Понад півтори сотні диких каченят з’явилося у Приміському лісництві на Полтавщині. У вольєрному господарстві створили усі комфортні умови для птахів, а згодом їх випускають у дику природу. Про це повідомляють у соцмережі на сторінці Слобожанського лісового офісу.
Такою практикою у господарстві займаються вже близько семи років. Для пернатих створені відповідні умови: штучна водойма, годівниці та спеціально обладнані гнізда.
Щороку у вільні умови випускають 200-300 молодняку качок. Таким чином лісівники прагнуть збільшити популяцію пернатих у природі.
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