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У лісництві на Полтавщині вирощують диких качок

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 303

 

Їх спеціально вирощують у вольєрному господарстві та згодом випускають у дику природу

Понад півтори сотні диких каченят з’явилося у Приміському лісництві на Полтавщині. У  вольєрному господарстві  створили усі комфортні умови для птахів, а згодом їх випускають у дику природу. Про це повідомляють у соцмережі на сторінці Слобожанського лісового офісу.

Такою практикою у господарстві займаються вже близько семи років. Для пернатих створені відповідні умови: штучна водойма, годівниці та спеціально обладнані гнізда.

Щороку у вільні умови випускають 200-300 молодняку качок. Таким чином лісівники прагнуть збільшити популяцію пернатих у природі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: лісництво качки
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