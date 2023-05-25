Кременчуцькі депутати звернуться до державної влади щодо урядової методики, через яку зросли тарифи на опалення

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 413 Коментарів: 1

Депутати Кременчуцької міської ради хочуть звернутися до державної влади з проханням ввести мораторій на застосування Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, або взагалі її скасувати. Також проситимуть зобов'язати надавачів послуг перерахувати споживачам нарахування, що проводились відповідно до цієї Методики.

Про це стало відомо сьогодні, 25 травня, під час засідання робочої групи за участі міського голови Віталія Малецького та його заступників, заступниці генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталії Макаруші, керівництва КП «Теплоенерго», депутатів, місцевих ЗМІ.

Спочатку планували звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, але після пропозиції депутата від політичної партії «Європейська Солідарність» Богдана Лазоренка, вирішили й до Державної регуляторної служби України (щоб оцінила вплив Методики на якість життя українців).

Голосування щодо цього звернення відбудеться під час чергового засідання ХХ позачергової сесії міської ради.

Навіщо це знадобилося

29 квітня 2022 року Кабмін ухвалив Постанову №502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку із введення в Україні воєнного стану», п.1 якої рекомендовано органам, уповноваженим встановлювати тарифи, протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду, не підвищувати, зокрема, тарифи на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), у тому числі тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для населення та застосовувати їх до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

Також 29 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України від 29 липня 2022 №2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», який набрав чинності 19 серпня 2022 року.

Згідно зі ст.1 цього Закону в Україні запровадили мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері на теплопостачання. Зокрема, ч.1 ст.1 передбачено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Але щось пішло не так, і кременчужани вимушені або сплачувати за опалення та гарячу воду по тарифах, вищим за ті, що були станом на 24 лютого 2022 року, або не сплачувати та накопичувати борги.

Як повідомила на засіданні робочої групи Наталія Макаруша, станом на 1 травня кременчуцькі споживачі заборгували перед ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» близько 270 млн грн:

112 млн грн — категорія інші;

20 тис. грн — релігійні організації;

45 — комунальні підприємства та бюджетні установи;

113 млн грн — населення.

Що ж пішло не так

Станом на сьогодні «Полтаватеплоенерго» надає послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині Кременчука.

Як з'ясувалося, при здійсненні нарахувань своїм споживачам у нашому місті обласне комунальне підприємство застосовує рішення Полтавської обласної ради від 30 вересня 2022 року №477 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Полтаватеплоенерго».

Зазначається, що ці тарифи значно вищі у порівнянні з тарифами, які діяли у Кременчуці станом на 24 лютого 2022 року, що є протиправним, оскільки відповідно до ст.1 Закону України №2479-IX в Україні діє мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання.

Водночас «Полтаватеплоенерго» при здійсненні нарахувань за послугу з постання теплової енергії своїм споживачам у Кременчуці, зокрема суб'єктам підприємницької діяльності, також застосовує Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018 року №315, внаслідок чого споживачі за опалювальний період у 2022-2023 отримали платіжки за використання теплової енергії на десятки та сотні тисяч гривень. Зокрема ті підприємці, які фактично її не споживали у зв'язку з тим, що у минулі роки оснастили свої нежитлові приміщення вузлами обліку комунальної послуги та не відкривали ввідну засувку.

Позиція Кременчуцької міської ради

На думку місцевих депутатів і чиновників, «Полтаватеплоенерго», всіляко ігноруючи норми п.1 ст.1 Закону України Закону України №2479-IX, фактично самовільно застосовує при нарахуванні споживачам Кременчука тарифи передбачені рішенням Полтавської обласної ради №477. Ще й додатково застосовує Методику розподілу, яка у Кременчуці станом на 24 лютого 2022 року не застосовувалась.

Тож щоб врегулювати ситуацію, захистити права та інтереси споживачів і знизити фінансове навантаження на кременчужан, депутати хочуть звернутися до державної влади з проханням призупинити дію Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2018 № 315, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, та зобов'язати надавачів послуг провести перерахунок споживачам нарахувань, що проводились відповідно до цієї Методики в 2022-2023 опалювальному періоді.

Позиція Полтаватеплоенерго

Якщо буде відповідне рішення суду про визнання неправомірності або неправильності встановленого тарифу, то обласне комунальне підприємство виконає все, що буде прописано у судовому рішенні. Або ж якщо буде відповідне рішення Полтавської обласної ради.

— «Полтаватеплоенерго» працює в правовому полі. По-перше, у зв'язку з тим, що нашим засновником є Полтавська обласна рада, ми виконуємо всі розпорядження засновника. А по-друге, ми як законослухняне підприємство виконаємо законні вимоги суду, — наголосила Наталія Макаруша.

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