Суд зобов'язав «Полтаватеплоенерго» перерахувати кременчужанці плату за опалення і гарячу воду

Вчора, 21:00 Переглядів: 652

На засіданні робочої групи по тарифах обласного комунального підприємства розповіли, що тільки якщо звернутися до суду, буде перераховано платежі за тепло та гарячу воду

Кременчук отримав першу невелику перемогу щодо тарифів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», які воно застосовує для жителів нашого міста. Це частково задоволений Автозаводським районним судом Кременчука позов кременчужанки до обласного комунального підприємства щодо перерахування незаконних тарифів.

Про це стало відомо під час засідання у малій залі виконкому Кременчуцької міської ради робочої групи за участі міського голови, його заступників, місцевих депутатів, комунальників, підприємців тощо.

За словами кременчуцького міського голови Віталія Малецького, згідно з ухвалою, суд зобов’язав «Полтаватеплоенерго» зробити перерахунок сплачених кременчужанкою з 1 листопада 2022 року платежів, виходячи з тарифів, що діяли у Кременчуці станом на 24 лютого 2022 року.

— Це рішення означає, що полтавське підприємство незаконно стягувало з мешканців лівобережного Кременчука завищену плату за опалення і гарячу воду. Це рішення стосується однієї кременчуцької родини, але є прикладом для інших кременчужан, як добиватися справедливості в суді, — наголосив Віталій Малецький.

Депутат Кременчуцької міської ради від партії «Рідне Місто» Олександр Роженко поставив уточнювальне питання щодо того, як міг суд зобов’язати обласне комунальне підприємство перерахувати, не визнавши при цьому протиправні дії та не скасувавши двоставковий тариф.

На що директор юридичного департаменту виконавчого комітету та депутата КМР від партії «За Майбутнє» Валерій Мирошниченко відповів, що двоставковий тариф не скасовано, але визнано протиправними дії «Полтаватеплоенерго» щодо його застосування.

— Питання щодо скасування двоставкового тарифу для споживачів розглянуто Полтавським окружним адміністративним судом позитивно, в частині нарахування тарифів рішення Полтавської обласної ради скасовано. Також зареєстрована позовна заява від виконкому щодо скасування тарифів, які застосовують до споживачів саме комунальної сфери, — розповів Валерій Мірошниченко.

Також він додав, що міська влада хоче підписати меморандум із кременчуцьким бізнесом, щоб спільними зусиллями звернутися до суду, аби скасувати той тариф, який застосовується до місцевих підприємств, оскільки вважає його незаконним.

Варто зауважити, що рішення Автозаводського районного суду Кременчука не вступило в дію. Очікується, щоб підприємство подасть апеляцію.

Заступник міського голови, директор департаменту житлово-комунального господарства КМР Іван Москалик зазначив, що у місті є кейси проведення ОСББ енергоаудиту, після чого платежі впали десь на третину. Проте коштує такий енергоаудит близько 20 тис. грн.

Виходить, що «Полтаватеплоенерго» одноосібно «зі стелі» вирішує, скільки мають сплачувати споживачі (а це різні суми для різних будинків і приміщень), але енергоаудит власним коштом мають робити споживачі.

Депутат КМР від партії «Слуга Народу» Сергій Порчирян наголосив, що треба тиснути на «Полтаватеплоенерго», щоб воно саме робило енергоаудит, та доводило, що кременчужани — жителі та бізнес — споживають тепла (умовно-постійної частини) саме стільки, скільки воно нараховує.

Міський голова озвучив, що можливо незабаром почнеться розповсюдження шаблонів позовних заяв через ЗМІ та соціальні мережі, аби можна було їх завантажити, роздрукувати та самостійно подати позови. Також у ЦНАПах можуть облаштувати пункти, де кременчужани зможуть «від руки» заповнити заяви, де їх потім збиратимуть та передаватимуть до суду централізовано.

На це Сергій Порчирян зауважив, що таку можливість уже третій місяць вони реалізовують у своєму партійному офісі. Як для підприємців, так і для звичайних жителів багатоквартирних будинків.



До речі, на думку представниці ГО «Полтавщина за справедливість» Надії Фадєєвої, проблема не стільки у тарифах «Полтаватеплоенерго», скільки у Методиці розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

— Цю проблему можна вирішити суто на рівні Уряду та Верховної ради України. Бо це урядова методика, яку прийняли згідно з законами України про житлово-комунальні послуги та комерційний облік теплової енергії. Тому її скасування чи зміна можуть відбутися тільки на урядовому рівні за участі Комітету ВРУ по енергетиці та ЖКГ. Тобто місцевій раді потрібно донести до ВРУ, що у зв’язку із введенням у місті цієї методики, виникла проблема, яка стала фінансовим зашморгом для місцевого бізнесу, — зазначила Надія Фадєєва.

Читайте також: