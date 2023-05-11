Від 300 до 900 грн за «двушку»: кременчужанам продовжують приходити рахунки за опалення

Розповідаємо, чому велика кількість жителів Кременчука змушена продовжувати сплачувати за опалення, у той час, коли опалювальний сезон закінчився, і що робити, якщо умовно-постійна частина тарифу від «Полтаватеплоенерго» змінилася
31 березня у Кременчуці закінчився опалювальний сезон. Жителі правобережжя, абоненти КП «Теплоенерго» відчули суттєве зменшення навантаження на сімейні гаманці через відсутність нарахувань за централізоване опалення у міжопалювальний період. Чого не скажеш про лівобережних кременчужан, які отримують цю послугу від обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», адже у їхніх платіжках пункт «ОП. У/П ПТЕ» нікуди не подівся.
А значить їм продовжують нараховувати від 300 до 900 грн за «двушку», залежно від будинку.
Споживачів централізованого опалення від зруйнованої росіянами 24 квітня минулого року ТЕЦ восени «забрало» собі ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та впровадило двоставковий тариф, який розподілений на дві складові:
Умовно-змінна частина складається з витрат на паливо (це природний газ) й електроенергію, та обліковується комерційними приладами обліку.
Умовно-постійна частина тарифу нараховується впродовж року щомісяця рівними частинами. Це витрати підприємства на ремонтні роботи котелень та теплових мереж, оновлення обладнання, заробітну плату, податкові зобов’язання, амортизацію обладнання, розподіл газу за який підприємство також сплачує щомісячно.
Ще взимку першими почали бити на сполох кременчуцькі підприємці, які не споживали централізованої теплової енергії, а грілися обігрівачами та кондиціонерами й подавали «нулі», і відповідно до показників лічильників не платили за опалення. Тепер же вони вимушені були почати сплачувати тисячі й десятки тисяч грн полтавському підприємству.
Тоді депутатський корпус на чолі з міським головою Віталієм Малецьким почав свій «хрестовий похід» за дотримання мораторію на підняття тарифів.
Минали місяці, відбувалися зустрічі депутатів, чиновників і комунальників, збиралися підписи та подавалися позови, лунали гучні заяви. Минув квітень і настав травень, але кременчуцьким споживачам «Полтаватеплоенерго» продовжують нараховувати умовно-постійну частину двоставкового тарифу.
Навіть ціле Міністерство розвитку громад та територій України надало таке роз'яснення: «рівень тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що застосовуються виконавцем цих послуг до споживачів не може перевищувати рівня тарифів на теплову енергію, відповідні комунальні послуги, що застосовувалися до споживачів станом на 24 лютого 2022 року (не залежно від того, ким надавалися послуги споживачеві до цього часу)».
Під час засідань та обговорень лунали заклики до кременчужан не сплачувати за незаконним тарифом. З одного боку, якщо не платити цю умовно-постійну частину, то накопичуватиметься борг. З іншого боку, цей борг може бути списано, якщо тариф буде переглянуто. Якщо ж платити, то у разі перегляду тарифу ці кошти стануть «депозитом» на майбутні платежі за опалення.
Тож платити чи не платити за «ОП. У/П ПТЕ» кожен обирає сам.
Дехто з правобережних кременчужан звернув увагу на те, що з часом розмір умовно-постійної частки у них змінився. І змінився у бік зростання. Копійки, але ж.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за роз'ясненнями до кременчуцького абонентського відділу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».
У «Полтаватеплоенерго» зазначили, що хоч і законодавство дозволяє брати абонентську плату за гарячу воду, послуга якої тимчасово не надається, було ухвалено рішення, що у Кременчуці на час відсутності гарячої води у кранах, абонплату обласне комунальне підприємство не нараховуватиме.
— Немає послуги, немає абонплати, — заявила заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша.
Принагідно нагадуємо, що для абонентів КП «Теплоенерго» також скасували абонентську плату за гарячу воду «з метою послабити тарифне навантаження на мешканців міста».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.