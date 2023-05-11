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Від 300 до 900 грн за «двушку»: кременчужанам продовжують приходити рахунки за опалення

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 293

 

Розповідаємо, чому велика кількість жителів Кременчука змушена продовжувати сплачувати за опалення, у той час, коли опалювальний сезон закінчився, і що робити, якщо умовно-постійна частина тарифу від «Полтаватеплоенерго» змінилася

31 березня у Кременчуці закінчився опалювальний сезон. Жителі правобережжя, абоненти КП «Теплоенерго» відчули суттєве зменшення навантаження на сімейні гаманці через відсутність нарахувань за централізоване опалення у міжопалювальний період. Чого не скажеш про лівобережних кременчужан, які отримують цю послугу від обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», адже у їхніх платіжках пункт «ОП. У/П ПТЕ» нікуди не подівся.

А значить їм продовжують нараховувати від 300 до 900 грн за «двушку», залежно від будинку.

      

Запитує кременчужанка Марина
Запитує кременчужанка Марина

 

Про що саме йдеться?

Споживачів централізованого опалення від зруйнованої росіянами 24 квітня минулого року ТЕЦ восени «забрало» собі ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та впровадило двоставковий тариф, який розподілений на дві складові:

  • умовно-змінна частина;
  • умовно-постійна частина.

Умовно-змінна частина складається з витрат на паливо (це природний газ) й електроенергію, та обліковується комерційними приладами обліку.

Умовно-постійна частина тарифу нараховується впродовж року щомісяця рівними частинами. Це витрати підприємства на ремонтні роботи котелень та теплових мереж, оновлення обладнання, заробітну плату, податкові зобов’язання, амортизацію обладнання, розподіл газу за який підприємство також сплачує щомісячно.

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Ще взимку першими почали бити на сполох кременчуцькі підприємці, які не споживали централізованої теплової енергії, а грілися обігрівачами та кондиціонерами й подавали «нулі», і відповідно до показників лічильників не платили за опалення. Тепер же вони вимушені були почати сплачувати тисячі й десятки тисяч грн полтавському підприємству.

Тоді депутатський корпус на чолі з міським головою Віталієм Малецьким почав свій «хрестовий похід» за дотримання мораторію на підняття тарифів.

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Минали місяці, відбувалися зустрічі депутатів, чиновників і комунальників, збиралися підписи та подавалися позови, лунали гучні заяви. Минув квітень і настав травень, але кременчуцьким споживачам «Полтаватеплоенерго» продовжують нараховувати умовно-постійну частину двоставкового тарифу.

Навіть ціле Міністерство розвитку громад та територій України надало таке роз'яснення: «рівень тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що застосовуються виконавцем цих послуг до споживачів не може перевищувати рівня тарифів на теплову енергію, відповідні комунальні послуги, що застосовувалися до споживачів станом на 24 лютого 2022 року (не залежно від того, ким надавалися послуги споживачеві до цього часу)».

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4 травня міський голова у своєму telegram написав: «Наразі продовжуємо в судовому порядку відстоювати право кременчужан на справедливий тариф, сподіваюся, що судова система стане на бік закону та людей».
Скриншоти з telegram Віталія Малецького

Під час засідань та обговорень лунали заклики до кременчужан не сплачувати за незаконним тарифом. З одного боку, якщо не платити цю умовно-постійну частину, то накопичуватиметься борг. З іншого боку, цей борг може бути списано, якщо тариф буде переглянуто. Якщо ж платити, то у разі перегляду тарифу ці кошти стануть «депозитом» на майбутні платежі за опалення.

Тож платити чи не платити за «ОП. У/П ПТЕ» кожен обирає сам.

Постійна частина тарифу? Не така вона й постійна

Дехто з правобережних кременчужан звернув увагу на те, що з часом розмір умовно-постійної частки у них змінився. І змінився у бік зростання. Копійки, але ж.

Запитує кременчужанка Марина
Запитує кременчужанка Марина

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за роз'ясненнями до кременчуцького абонентського відділу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Якщо у людини змінилася умовно-постійна частина, то їй потрібно особисто завітати до нас і залишити заяву на ім'я начальника. Протягом місяця людині має надійти роз'яснення, у зв'язку з чим умовно-постійна частина збільшилася або зменшилася. Зазвичай так відбувається через те, що з будинку виїжджають юридичні особи (які сплачують за опалення дорожче за звичайних мешканців). Тобто йде перерахунок умовно-постійної частини для всього будинку, розповіла операторка абонвідділу Тетяна Попенко.

Що з абонплатою за гарячу воду?

У «Полтаватеплоенерго» зазначили, що хоч і законодавство дозволяє брати абонентську плату за гарячу воду, послуга якої тимчасово не надається, було ухвалено рішення, що у Кременчуці на час відсутності гарячої води у кранах, абонплату обласне комунальне підприємство не нараховуватиме.

Немає послуги, немає абонплати, заявила заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша.

Принагідно нагадуємо, що для абонентів КП «Теплоенерго» також скасували абонентську плату за гарячу воду «з метою послабити тарифне навантаження на мешканців міста».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: опалення гаряча вода Полтаватеплоенерго Теплоенерго платіжки платежі
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