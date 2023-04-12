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Для мешканців правобережжя Кременчука скасували абонплату за гарячу воду (оновлено)

Вчора, 19:00 Переглядів: 808

 

Міський голова закликав зробити те саме і для абонентів КП «Полтаватеплоенерго»

У Кременчуці для абонентів КП «Теплоенерго» скасували абонентську плату за гарячу воду «з метою послабити тарифне навантаження на мешканців міста». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький у своєму телеграм-каналі.

Він також закликав обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» піти на аналогічний крок і скасувати абонплату для мешканців лівобережжя Кременчука.

Нагадаємо, відповідно до наказу КП «Теплоенерго» від 30 грудня 2021 року №408, з 1 січня 2022 року абонплата за гаряче водопостачання складає 15,90 гривень. Цей наказ затвердили на виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів. 

«Полтаватеплоенерго» 1 грудня 2021 року щомісяця нараховує плату за абонентське обслуговування з постачання гарячої води у розмірі  20,20 гривень та 22,66 гривень/міс для будинків, що обладнані вузлами комерційного обліку на підставі тих самих нормативних документів.

Чому кременчужани сплачують абонплату за гарячу воду, коли її немає


Оновлено:

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця  генерального директора «Полтаватеплоенерго» Наталя Макаруша, з 1 квітня абонплата за гарячу воду споживачам цього підприємства також не нараховується. Вона зазначила, що останні нарахування були в березні, за той період, коли в мешканців лівобережжя було гаряче водопостачання. 

«Якщо немає послуги гарячого водопостачання, то немає й абонплати», - сказала Наталя Макаруша.
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Автор: Ольга Мінчук
Теги: гаряча вода абонплата Полтаватеплоенерго Теплоенерго
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