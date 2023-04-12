Ввечері 12 квітня у Кременчуці сталися дві аварії

Ввечері 12 квітня у Кременчуці сталися дві ДТП. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
На проспекті Свободи біля колишнього Троїцького ринку зіткнулися Daewoo Matiz та Opel, а на вулиці Київській поблизу «Нової лінії» – Tesla та Hyundai.
Двох людей, які постраждали у цих аваріях, госпіталізували для підтвердження діагнозів.
На місці обох ДТП працюють слідчі. Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом, адже погодні умови несприятливі – йде дощ, дороги мокрі.
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