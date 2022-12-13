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Кременчук, Споживач

Чому кременчужани сплачують абонплату за гарячу воду, коли її немає

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 1 116

  

Та що взагалі з тією гарячою водою?!

З 23 листопада у Кременчуці відсутня гаряча вода у кранах. Багато містян перейшли на бойлери та не дуже засмучуються через це, хоча починають розмірковувати, за що ж сплачувати абонентську плату, якщо води немає.

Є й такі, хто хоче взагалі відмовитися від послуг постачання гарячої води, щоб не сплачувати абонплату за неї, адже роками їхні лічильники «стоять на місці», або ж вони орендують приміщення у підвалі чи на першому поверсі, та не користуються гарячою водою взагалі ніколи.

Проте у комунальних підприємствах — надавачах послуг стверджують, що згідно з «Правилами надання послуги з постачання гарячої води» не платити абонентську плату неможливо:

39. Споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої ним до укладення відповідного договору.

Споживач не звільняється від плати за абонентське обслуговування у разі відсутності фактичного споживання ним послуги або у разі відключення (відокремлення) його квартири або нежитлового приміщення від мереж (систем) централізованого теплопостачання та постачання гарячої води.

Ця норма затверджена постановою КМУ від 11 грудня 2019 р. № 1182 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води».

Також кременчужани не розуміють, чому досі немає гарячої води.

Чому її не було 23-24 листопада — зрозуміло. Блекаут, є блекаут.

Чому її не було, поки запускали систему опалення у місті — зрозуміло. Поки немає нормального опалення, то й гріти воду немає чим.

Чому її не було, коли були погодинні чи аварійні відключення електроенергії — зрозуміло. Немає електрики = не працюють насоси, які штовхають воду до будинків.

А ось чому її не було (та немає досі), коли електроенергія у теплових пунктах («бойлерних») присутня, — не зрозуміло! Адже теплоносій є (є чим гріти воду), і електрика є (насоси можуть штовхати її до будинків).

 

Відповідно до «Правил надання послуги з постачання гарячої води»:

5. Виконавець забезпечує безпечне та безперервне постачання гарячої води споживачу, значення температури та тиску якої повинні відповідати вимогам законодавства та умовам договору.

Варто зауважити, що електрику вимикали й у сусідніх Горішніх Плавнях, й у розташованій за понад 100 км Полтаві, але гаряча вода ні там, ні там не зникла.

При цьому, комерційний директор надавача послуги гарячого водопостачання «Полтаватеплоенерго» Роман Кашин вчора заявив, що команди не вмикати насоси та перекривати засувки у «бойлерних» не давали.

А в кременчуцькому «Теплоенерго», яке утримує ці теплові пункти, коли коментують відсутність гарячої води, кажуть так: не дають команди вмикати.

З відповідей на звернення у чат-бот Дмитра Луніна, начальника Полтавської обласної військової адміністрації, можна дізнатися про те, що обласна влада невпинно працює над тим, щоб центральні теплові пункти не залишалися без електроенергії під час відключень, проте ні слова, чому саме жителі Кременчука вже три тижні без гарячої води.

Та й міська влада відмовчується, а в «1563 Службі допомоги мера кременчужанам» радять звертатися до надавача послуг.

Ось таке зачароване коло.

Раніше ми писали, чому в Кременчуці впровадили двоставковий тариф на опалення.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: гаряча вода не працює абонплата Полтаватеплоенерго Теплоенерго законодавство довідник Полтавська ОВА
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