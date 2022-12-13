У Кременчуці другий день поспіль роблять по 311 щеплень від COVID-19

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Вже майже 118 тисяч громадян вакцинувалися у кременчуцьких пунктах вакцинації

13 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 311 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 12;

2 доза – 15;

1 бустерна доза – 188;

2 бустерна доза – 96.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 700;

2 дози отримали – 116 376;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 30 933;

2 бустерні дози отримали – 2 557.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що 12 грудня у Кременчуці від COVID-19 також зробили 311 щеплень.