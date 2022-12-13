311 щеплень від COVID-19 зробили вчора у Кременчуці

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 188

12 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 311 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 13;

2 доза – 16;

1 бустерна доза – 192;

2 бустерна доза – 90.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 688;

2 дози отримали – 116 361;

додаткову дозу отримали – 65;

додаткову дозу отримали – 65; 1 бустерну дозу отримали – 30 745;

2 бустерні дози отримали – 2 461.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що 11 грудня у Кременчуці від COVID-19 померли 2 невакциновані жінки.