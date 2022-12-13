Вчора у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19

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Третину з них ушпиталили

12 грудня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

7 жінок віком від 22 до 83 років;

4 чоловіки віком 28 до 59 років;

2 дитини віком 2 і 5 років;

1 дитина першого року життя.

9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 17 пацієнтів.

Одужали 18 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 170;

одужало - 26 350;

померло - 734.

Раніше ми писали, що 11 грудня у Кременчуці від COVID-19 померли 2 невакциновані жінки.