Вчора у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19

12 грудня у Кременчуці зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 17 пацієнтів.
Одужали 18 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 11 грудня у Кременчуці від COVID-19 померли 2 невакциновані жінки.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер