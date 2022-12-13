На Кременчук насувається снігопад: працюватиме снігоприбиральна та посипальна техніка

Кременчук отримав попередження про погіршення погодних умов, випадіння значного обсягу снігу в найближчі два дні. У зв'язку з чим, на дорогах міста працюватиме снігоприбиральна та посипальна техніка.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За словами чиновників, щорічна практика доводить, що працювати комунальній техніці в таких умовах заважають автомобілі, залишені надовго без нагляду обабіч доріг, на зупинках громадського транспорту тощо.
Вони ж стають причиною виникнення заторів на дорогах, що ускладнюють роботу громадського транспорту, автомобілів оперативних служб, комунальних організацій.
Нагадуємо, хто відповідає за стан доріг під час негоди в Кременчуцькому районі.
Раніше ми писали, що на ремонт доріг після розриття виділили 112 тисяч гривень.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер