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Кременчук

На Кременчук насувається снігопад: працюватиме снігоприбиральна та посипальна техніка

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 579

 

Не залишайте автівки надовго обабіч доріг, паркуйтесь у відведених місцях

Кременчук отримав попередження про погіршення погодних умов, випадіння значного обсягу снігу в найближчі два дні. У зв'язку з чим, на дорогах міста працюватиме снігоприбиральна та посипальна техніка.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За словами чиновників, щорічна практика доводить, що працювати комунальній техніці в таких умовах заважають автомобілі, залишені надовго без нагляду обабіч доріг, на зупинках громадського транспорту тощо.

Вони ж стають причиною виникнення заторів на дорогах, що ускладнюють роботу громадського транспорту, автомобілів оперативних служб, комунальних організацій.

— Звертаємося до власників транспортних засобів із проханням врахувати ці зауваження та паркувати свої авто у спеціально відведених місцях, а без нагальної необхідності не виїжджати під час великих опадів, — наголосили у Кременчуцькій міській раді.

Нагадуємо, хто відповідає за стан доріг під час негоди в Кременчуцькому районі.

Раніше ми писали, що на ремонт доріг після розриття виділили 112 тисяч гривень.

 
 

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: снігопад ускладення погодних умов Кременчуцька міська рада снігоприбиральна техніка
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