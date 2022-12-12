Хто відповідає за стан доріг під час негоди в Кременчуцькому районі

Від мешканців Кременчуцького району надходять скарги, що коли почалась негода і були слизькі дороги, снігоприбиральна техніка нічого не робила і люди в усьому звинувачують районну владу. «ТЪ» дізнався, хто все ж таки винен в тому, що не були ліквідовані наслідки негоди в Кременчуцькому районі.
Дороги зараз діляться на три типи. Є дороги місцевого значення, загального користування і ті, що належать до території об'єднаних територіальних громад. За дороги Державного користування відповідає «Укравтодор».
Після децентралізації, за більшу частину доріг відповідають органи місцевого самоврядування, а саме їх громади. Про це повідомив керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер