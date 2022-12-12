журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуччині «накрили» трьох жінок та чоловіка, які поставляли метадон у регіон

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 311

 

Також у групи наркозакладників вилучили вогнепальну зброю

На Кременчуччині поліція припинила діяльність групи наркозакладників, які налагодили поставку наркотиків до регіону. Про це інформує управління карного розшуку, слідче управління обласної поліції та Полтавська обласна прокуратура.

До наркобізнесу, побудованого на постачанні та збуті наркотиків, причетні четверо мешканців Кременчуцького району віком від 33 до 47 років – три жінки та один чоловік. У Горішніх Плавнях та Кременчуці вони налагодили розповсюдження метадону шляхом закладок. Оплату за «товар» від покупців учасники групи приймали на банківські картки, а отримані гроші використовували для власних потреб та здійснення протиправної діяльності. У спільників існував чіткий розподіл функцій: були відповідальні за «логістику», перевезення забороненого товару, його фасування на дози, зв'язок з клієнтами та продаж.

Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання спільників, в їх автівках та гаражі слідчі вилучили вогнепальну зброю, 40 зіп-пакетів з наркотиками, матеріали та пристрої для їх фасування, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Також вилучили дози метадону й автомобілі, які використовувалися для наркобізнесу. Усім наркоділкам вже повідомили про підозри у вчиненні злочинів та обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Слідче управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснює досудове розслідується за частиною 2 статті 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюють інших людей, що можуть бути причетними до незаконної діяльності.

Нагадаємо, повідомити до поліції про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки, можна через чат-бот у Телеграм: @Police102Poltava.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: наркоторгівля наркотики метадон Горішні Плавні Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 49 від 8 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх