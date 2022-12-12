На Кременчуччині «накрили» трьох жінок та чоловіка, які поставляли метадон у регіон

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На Кременчуччині поліція припинила діяльність групи наркозакладників, які налагодили поставку наркотиків до регіону. Про це інформує управління карного розшуку, слідче управління обласної поліції та Полтавська обласна прокуратура.

До наркобізнесу, побудованого на постачанні та збуті наркотиків, причетні четверо мешканців Кременчуцького району віком від 33 до 47 років – три жінки та один чоловік. У Горішніх Плавнях та Кременчуці вони налагодили розповсюдження метадону шляхом закладок. Оплату за «товар» від покупців учасники групи приймали на банківські картки, а отримані гроші використовували для власних потреб та здійснення протиправної діяльності. У спільників існував чіткий розподіл функцій: були відповідальні за «логістику», перевезення забороненого товару, його фасування на дози, зв'язок з клієнтами та продаж.

Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання спільників, в їх автівках та гаражі слідчі вилучили вогнепальну зброю, 40 зіп-пакетів з наркотиками, матеріали та пристрої для їх фасування, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Також вилучили дози метадону й автомобілі, які використовувалися для наркобізнесу. Усім наркоділкам вже повідомили про підозри у вчиненні злочинів та обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Слідче управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснює досудове розслідується за частиною 2 статті 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюють інших людей, що можуть бути причетними до незаконної діяльності.

Нагадаємо, повідомити до поліції про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки, можна через чат-бот у Телеграм: @Police102Poltava.