Час дерусифікації настав: Новоаглещинська громада очистить простір від московських назв

Відбулося засідання робочої групи щодо перейменування назв вулиць та провулків у Новогалещинській селищній територіальній громаді, що пов’язані з історією та культурою росії та СРСР. Мета перейменування — раз і назавжди завершити процес дерусифікації, прибрати ворожі топоніми з карти громади, тим самим припинити культурологічну пропаганду країни-агресора.
У процесі обговорення члени робочої групи дійшли висновку, що перейменуванню підлягають:
смт Нова Галещина
с. Бондарі
с. Ревівка
с. Василівка
с. Гайове
с. Трудовик
Пропозиції щодо перейменування приймаються до 20 грудня в електронній формі (на адресу: galeshina.sr@ukr.net з темою листа «Перейменування вулиць») та у паперовій формі через скриньки для звернень, розміщених в приміщенні селищної ради та старостатів.
Коментарі у соцмережах не будуть братися до уваги.
До 25 грудня проведуть рейтингове голосування щодо запропонованих назв, у формі, визначеній робочою групою, з оприлюдненням результатів на офіційному сайті селищної ради та на її офіційній сторінці у Фейсбук. За підсумками рейтингового голосування робоча група підготує і внесе на розгляд засідання виконавчого комітету селищної ради проєкт рішення про перейменування.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер