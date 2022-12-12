Час дерусифікації настав: Новоаглещинська громада очистить простір від московських назв

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 239

Відбулося засідання робочої групи щодо перейменування назв вулиць та провулків у Новогалещинській селищній територіальній громаді, що пов’язані з історією та культурою росії та СРСР. Мета перейменування — раз і назавжди завершити процес дерусифікації, прибрати ворожі топоніми з карти громади, тим самим припинити культурологічну пропаганду країни-агресора.

У процесі обговорення члени робочої групи дійшли висновку, що перейменуванню підлягають:

смт Нова Галещина

вул. Гагаріна

вул. Горького

вул. Пушкіна

пров. Першотравневий

с. Бондарі

вул. Гагаріна

с. Ревівка

вул. Пушкіна

с. Василівка

вул. Горького

с. Гайове

вул. Гагаріна

вул. Пушкіна

с. Трудовик

вул. Мічуріна

Пропозиції щодо перейменування приймаються до 20 грудня в електронній формі (на адресу: galeshina.sr@ukr.net з темою листа «Перейменування вулиць») та у паперовій формі через скриньки для звернень, розміщених в приміщенні селищної ради та старостатів.

Коментарі у соцмережах не будуть братися до уваги.

До 25 грудня проведуть рейтингове голосування щодо запропонованих назв, у формі, визначеній робочою групою, з оприлюдненням результатів на офіційному сайті селищної ради та на її офіційній сторінці у Фейсбук. За підсумками рейтингового голосування робоча група підготує і внесе на розгляд засідання виконавчого комітету селищної ради проєкт рішення про перейменування.