Учні старших класів Кременчука можуть вчитися хімії та біології в зимовій науковій школі

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 189

Учнів старших класів запрошують до участі в обласній зимовій науковій природничій школі. Про це повідомляє мерія Кременчука. Працюватиме вона в онлайн-форматі під час зимових канікул, із 2 по 8 січня.

Для навчання в школі запрошують учнів 9-11 класів, вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які планують брати участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, предметних учнівських олімпіадах з природничих дисциплін (хімія, біологія, географія, екологія тощо) та учнів, які планують вступати до закладів вищої освіти, профілюючими предметами яких є хімія та біологія.

Освітній процес у школі проходитиме в онлайн-форматі (платформа ZOOM) за такими напрямами:

систематика та екологія тварин, ботаніка з основами екології, мікологія;

загальна біологія та фізіологія людини;

неорганічна та органічна хімія.

До викладацької діяльності залучаються науково-педагогічні працівники Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Полтавського державного аграрного університету, які мають науковий ступінь та вчене звання.

Заявки закладів освіти на навчання в школі приймаються до 26 грудня за посиланням . Посилання на підключення можна буде отримати після реєстрації. Детальна інформація за тел.: (0532)54-55-25.