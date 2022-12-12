У Кременчуці відбувся турнір із художньої гімнастики, присвячений пам’яті Єлизавети Адарченко

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7 грудня у Кременчуці відбувся II турнір з показових виступів, присвячений пам’яті вихованки Єлизавети Адарченко (1998 р.н.), яка трагічно загинула два роки тому. Змагання відбулися у відділенні гімнастики художньої КМ КДЮСШ № 1. Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.

Гімнастки різних вікових категорій підготували вправи з предметами та без предметів, які відображали різні роки становлення Лізи як гімнастки, починаючи з групи початкової підготовки до члена збірної команди Полтавської області, кандидата у майстри спорту України.

Кращі номери відзначені пам'ятними призами, заснованими батьками Лізи.