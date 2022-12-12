1 065 продуктових наборів видали малозабезпеченим жителям Кременчуцької громади за листопад

За листопад видали 1 065 продуктових наборів малозабезпеченим категоріям населення у межах Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота».
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За словами чиновників, за програмою «Турбота» продуктову допомогу можуть отримати:
Продуктові набори видавали у відділах по роботі з населенням Автозаводського та Крюківського районів.
Ознайомитися з Програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 - 2023 роки можна тут.
Раніше ми писали, що громади Полтавщини отримують харчові продукти, які формуватимуть у проднабори й видаватимуть вимушеним переселенцям.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер