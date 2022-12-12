1 065 продуктових наборів видали малозабезпеченим жителям Кременчуцької громади за листопад

Вчора, 22:00 Переглядів: 126

Видавали в межах Програми соцзабезпечення та соцзахисту населення Кременчуцької МТГ

За листопад видали 1 065 продуктових наборів малозабезпеченим категоріям населення у межах Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота».

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За словами чиновників, за програмою «Турбота» продуктову допомогу можуть отримати:

діти з інвалідністю віком до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї;

діти-сироти та діти, які знаходяться під опікою;

діти з сімей, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені сім’ї;

особи з інвалідністю I групи по зору;

одинокі особи з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах.

Продуктові набори видавали у відділах по роботі з населенням Автозаводського та Крюківського районів.

Ознайомитися з Програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 - 2023 роки можна тут.

Раніше ми писали, що громади Полтавщини отримують харчові продукти, які формуватимуть у проднабори й видаватимуть вимушеним переселенцям.