журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Кременчук, Споживач

1 065 продуктових наборів видали малозабезпеченим жителям Кременчуцької громади за листопад

Вчора, 22:00 Переглядів: 126

 

Видавали в межах Програми соцзабезпечення та соцзахисту населення Кременчуцької МТГ

За листопад видали 1 065 продуктових наборів малозабезпеченим категоріям населення у межах Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота».

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За словами чиновників, за програмою «Турбота» продуктову допомогу можуть отримати:

  • діти з інвалідністю віком до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї;
  • діти-сироти та діти, які знаходяться під опікою;
  • діти з сімей, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені сім’ї;
  • особи з інвалідністю I групи по зору;
  • одинокі особи з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах.

Продуктові набори видавали у відділах по роботі з населенням Автозаводського та Крюківського районів.

Ознайомитися з Програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 - 2023 роки можна тут.

Раніше ми писали, що громади Полтавщини отримують харчові продукти, які формуватимуть у проднабори й видаватимуть вимушеним переселенцям.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: турбота програма соцзахист Кременчуцька МТГ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 49 від 8 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх