27 немовлят народилося у Кременчуці за минулий тиждень

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 1

Минулого тижня у Кременчуці народилося 27 немовлят, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Двійнята Владислав та Ангеліна, які передчасно народилися минулого тижня, швидко набрали потрібну вагу і вже поїхали додому до свого 9- ти річного братика.

Всього, з 5 по 11 грудня, у Кременчуці народилося 27 маленьких українців: 17 хлопчиків та 10 дівчаток. З них троє у родинах вимушено переміщених осіб.