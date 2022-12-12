27 немовлят народилося у Кременчуці за минулий тиждень

Минулого тижня у Кременчуці народилося 27 немовлят, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Двійнята Владислав та Ангеліна, які передчасно народилися минулого тижня, швидко набрали потрібну вагу і вже поїхали додому до свого 9- ти річного братика.
Всього, з 5 по 11 грудня, у Кременчуці народилося 27 маленьких українців: 17 хлопчиків та 10 дівчаток. З них троє у родинах вимушено переміщених осіб.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер