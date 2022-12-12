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Кременчук, Культура, Кременчук

Обійміть крізь міста листами й листівками: стартувала Новорічна поштова резиденція

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 93

 

Отримувати відповіді та очікувати на здійснення бажань – справжнє зимове диво для найменших 

Стартувала Новорічна поштова резиденція. Укрпошта традиційно розпочинає приймання листів до Новорічного чарівника. Про це повідомили на сайті установи.

Цьогоріч у дітей та дорослих одна спільна мрія – перемога, але окрім неї кожен маленький українець має власні потаємні думки.  А отримувати відповіді та очікувати на здійснення бажань – справжнє зимове диво для найменших. 

- Обійміть крізь міста листами й листівками – напишіть теплі слова, наклейте різдвяну поштову марку та відправте близьким. Нехай розлітаються світом та зігрівають їх, – кажуть організатори Резиденції.

Листи приймають за адресою: вулиця Хрещатик, 22, місто Київ, 01001.

Відповідь від Новорічного чарівника не забариться, якщо зареєструвати лист у спеціальній формі. Також у кожному поштамті України стоять ялинки з прикрасами, де дитина сама може вкинути лист у скриньку.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Укрпошта війна листи
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