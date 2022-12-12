Обійміть крізь міста листами й листівками: стартувала Новорічна поштова резиденція

Стартувала Новорічна поштова резиденція. Укрпошта традиційно розпочинає приймання листів до Новорічного чарівника. Про це повідомили на сайті установи.
Цьогоріч у дітей та дорослих одна спільна мрія – перемога, але окрім неї кожен маленький українець має власні потаємні думки. А отримувати відповіді та очікувати на здійснення бажань – справжнє зимове диво для найменших.
Листи приймають за адресою: вулиця Хрещатик, 22, місто Київ, 01001.
Відповідь від Новорічного чарівника не забариться, якщо зареєструвати лист у спеціальній формі. Також у кожному поштамті України стоять ялинки з прикрасами, де дитина сама може вкинути лист у скриньку.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер