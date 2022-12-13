Діючі номери телефонів «Полтаватеплоенерго» для кременчуцьких споживачів тепла та гарячої води

У зв'язку з тим, що тепер послуги з постачання теплової енергії та гарячої води у лівобережній частині Кременчука надає Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго», змінилися номери телефонів, на які потрібно звертатися споживачам, які раніше були клієнтами ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».
Для населення
Абонентський відділ — прийом показників приладів обліку гарячого водопостачання, а також вирішення по виставлених рахунках і заявки щодо якості послуг:
Важливо! З питань аварійних ситуацій, що виникли у житловому будинку необхідно звертатись до організації, яка здійснює обслуговування внутрішньобудинкової системи опалення (обслуговуюча компанія), а щодо стану зовнішніх інженерних мереж до кременчуцького КП «Теплоенерго».
Для юридичних осіб
Раніше ми писали, що тепер більшості кременчужан прийдеться платити за опалення цілий рік, а не тільки в опалювальний період. Це суттєво збільшить витрати на комуналку.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер