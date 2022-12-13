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Кременчук, Споживач

Діючі номери телефонів «Полтаватеплоенерго» для кременчуцьких споживачів тепла та гарячої води

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 120

 

Вони актуальні для жителів лівобережжя Кременчука, які раніше були клієнтами ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

У зв'язку з тим, що тепер послуги з постачання теплової енергії та гарячої води у лівобережній частині Кременчука надає Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго», змінилися номери телефонів, на які потрібно звертатися споживачам, які раніше були клієнтами ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Для населення

Абонентський відділ — прийом показників приладів обліку гарячого водопостачання, а також вирішення по виставлених рахунках і заявки щодо якості послуг:

  • 050 457 42 66
  • 050 457 42 65
  • 050 457 42 74

Важливо! З питань аварійних ситуацій, що виникли у житловому будинку необхідно звертатись до організації, яка здійснює обслуговування внутрішньобудинкової системи опалення (обслуговуюча компанія), а щодо стану зовнішніх інженерних мереж до кременчуцького КП «Теплоенерго».

Для юридичних осіб

  • 050 810 17 80 — розрахунковий відділ (консультації щодо нарахувань, прийом показників приладів обліку). 
  • 050 810 11 89 — теплова інспекція (робота зі споживачами, технічна перевірка теплових установок).
  • 050 457 42 72 — договірний відділ.
  • 050 810 12 68 — бухгалтерія (нарахування, оплата рахунків, звірка взаєморозрахунків).
  • 050 457 42 68 група з експлуатації приладів обліку (пломбування/розпломбування приладів обліку теплової енергії та гарячої води, видачі ТУ).

Раніше ми писали, що тепер більшості кременчужан прийдеться платити за опалення цілий рік, а не тільки в опалювальний період. Це суттєво збільшить витрати на комуналку.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: довідник номери телефону Полтаватеплоенерго для населення для юросіб абонвідділ
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