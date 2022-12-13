Без втрат та кадрових придбань: «Кремінь» вийшов з відпустки

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 157

Тренування розраховані до кінця року

Вчора, 12 грудня, футбольний клуб «Кремінь» вийшов з відпустки. Збір триватиме до 26 грудня у тренажерному залі, критому манежі та на футбольному полі. У тренуванні взяли участь футболісти основної команди та «Кремінь-2». Основна мета проведення зборів — підтримка спортивних кондицій молодих футболістів. Щодо кадрових питань, то наразі у команди немає втрат та нових придбань.











Фото: ФК "Кремінь"

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