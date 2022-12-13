На Кременчуччині сталася пожежа у занедбаній будівлі

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13 грудня о 3.19 у занедбаній будівлі на вул. Затишній в с. Бреусівка Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 4.45, а о 6.10 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 7-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.