Володимир Зеленський присвоїв 107 бригаді почесне найменування «Кременчуцька»

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Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №860/2022 присвоїв 107 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування «Кременчуцька».

- Присвоїти 107 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування «Кременчуцька» та надалі іменувати її – 107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також внесуть зміни до розділу І «Збройні Сили України» Переліку військових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, вузлів урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів Державної прикордонної служби України та підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, вищих військових навчальних закладів та організацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування та найменування яких уточнюються, затвердженого Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року №1173/2000 «Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам, установам, вузлам зв'язку, органам та підрозділам» (зі змінами, внесеними Указами від 18 листопада 2015 року №646/2015, від 22 серпня 2016 року №344/2016, від 23 серпня 2017 року №234/2017, від 15 грудня 2017 року №419/2017, від 22 серпня 2018 року №232/2018, від 22 серпня 2019 року №618/2019, від 5 грудня 2020 року №549/2020, від 28 грудня 2020 року №592/2020, від 23 серпня 2021 року №416/2021 та від 23 серпня 2021 року №419/2021), зміну, виключивши таку позицію: « 107 реактивний артилерійський Ленінградський ордена Кутузова полк 107 реактивний артилерійський полк».

Нагадаємо, що цього року 107 реактивна артилерійська бригада відсвяткувала 80-річчя з дня створення.